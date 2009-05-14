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La CNMV advierte sobre cinco entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

En lo que va de mes, la Comisión ha advertido ya sobre más de veinte entidades con las mismas características.

FACUA.org
Europa-14/05/2009
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el miércoles sobre cinco entidades en Suecia que no están autorizadas para prestar servicios de inversión, según la información remitida por el organismo supervisor de este país.

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