La CNMV advierte sobre tres nuevos 'chiringuitos financieros'
Se trata de las entidades F2 Trading Corporation, Walsh Invest & Trade and Kayescent CorpForbslab y Etrader247.
Europa Press
España-21/01/2020
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Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre tres entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.
En concreto, el regulador ha señalado a F2 Trading Corporation,