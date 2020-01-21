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La CNMV advierte sobre tres nuevos 'chiringuitos financieros'

Se trata de las entidades F2 Trading Corporation, Walsh Invest & Trade and Kayescent CorpForbslab y Etrader247.

Europa Press
España-21/01/2020
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre tres entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, el regulador ha señalado a F2 Trading Corporation,

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