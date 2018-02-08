La CNMV advierte sobre una decena de chiringuitos financieros en cuatro países europeos
Las empresas, que no están registradas en los supervisores de Reino Unido, Chipre, Bélgica y Luxemburgo, carecen de autorización para ofrecer servicios de inversión.
Europa Press
Europa-08/02/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de diez entidades no registradas en sus homólogos de Reino Unido, Chipre, Bélgica y Luxemburgo, conocidas como chiringuitos financieros, que, por tanto, no están autorizadas para ofrecer s