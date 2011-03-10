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La CNMV alerta sobre entidades de Austria, Reino Unido y Grecia no autorizadas para operar

El organismo realiza esta advertencia tras recibir los pertinentes avisos por parte de los supervisores de los países en los que operan las entidades.

FACUA.org
Europa-10/03/2011
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre entidades de Austria, Reino Unido y Grecia que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

La CNMV realiza esta advertencia tras recibir los pertinentes avisos por parte de los supervis

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