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La CNMV impone pequeñas multas de 7 millones a CaixaBank y 2 millones a Santander

El organismo sanciona al banco catalán por la venta de preferentes, y a la entidad que preside Ana Botínes por cobrar comisiones ilegales.

FACUA.org / Europa Press
España-30/11/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto pequeñas multas de dos millones de euros a Santander y tres a Caixabank por un importe total de siete millones de euros por infracciones a la Ley del Mercado de Valores, según ha recogido este sábado el Bol

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