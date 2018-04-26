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La CNMV impone una multa de 3,5 millones de euros al BBVA por el cobro indebido de comisiones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy una resolución con una sanción a esta entidad bancaria por la comisión de una falta muy grave por vulnerar la Ley del Mercado de Valores.

FACUA.org
España-26/04/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 3,5 millones de euros a BBVA por «la percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en fondos clónicos e Instituciones de Inversión Colectiva (

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