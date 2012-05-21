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La CNMV multa al Santander con 14 millones por una infracción 'muy grave' con fondos garantizados

Considera que se ha vulnerado el régimen de ingresos, comisiones y gastos imputables a las inversiones de inversión colectiva que administra.

FACUA.org
España-21/05/2012
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Santander Asset Management, la filial del Grupo Santander encargada de la gestión de activos a nivel mundial, con una multa de 14 millones de euros por una infracción «muy grave» relacionada con vario

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