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La CNMV multa al Santander por infracciones relacionadas con el producto Valores Santander

Las dos sanciones impuestas ascienden a 16,9 millones de euros por una infracción muy grave y otra grave.

FACUA.org
España-18/02/2014
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado con casi 17 millones de euros al Banco Santander por la comisión de dos infracciones, una muy grave y otra grave, relacionadas con el producto Valores Santander.

En concreto, y según consta en el Bolet&iacut

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