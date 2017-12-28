La CNMV sanciona a Renta 4 Banco con 500.000 euros por una infracción muy grave
La multa ha sido impuesta por no advertir a los clientes "sobre la conveniencia o la ausencia de datos para valorar" ciertas operaciones y no avisarles "respeto a la falta de evaluación" de las mismas.
FACUA.org
España-28/12/2017
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Imagen: Renta 4 Banco.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado a Renta 4 Banco con 500.000 euros por una infracción muy grave.
La sanción se le impone por no advertir a los clientes «sobre la conveniencia o la ausencia de datos para valorar» determinadas operac