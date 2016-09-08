La comisaria de Justicia y Consumidores se niega a exigir a Volkswagen que indemnice a los conductores
Vera Jourová no ha aceptado la reclamación de FACUA y la mayoría de organizaciones de consumidores europeas con las que se ha reunido este jueves en Bruselas.
FACUA.org
Europa-08/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera decepcionante la reunión sobre el fraude de Volkswagen en la que ha participado este jueves en Bruselas junto a treinta organizaciones de usuarios europeas con la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourov&a