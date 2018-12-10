La Comisión de Competencia de Australia pide supervisar las actividades publicitarias de Facebook y Google
El organismo (ACCC) aconseja crear una agencia que las vigile para asegurar que los anunciantes son tratados de manera justa y que el acceso público a la información y las noticias no se ve restringido.
Europa Press
Internacional-10/12/2018
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La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) ha recomendado la creación de una agencia que supervise las actividades de las empresas Facebook y Google, especialmente su influencia sobre la publicidad online y la calidad informativa.
En un informe,