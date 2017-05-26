La comisión de seguimiento de la cláusula suelo, otra pantomima: 4 meses de retraso y con la banca dentro
FACUA no participará en el órgano aprobado en Consejo de Ministros. "No vamos a servir al Gobierno de convidado de piedra para ayudarle a lavar la cara a los bancos", advierte el portavoz de la asociación.
FACUA.org
España-26/05/2017
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Otra pantomima del Gobierno y los partidos que lo apoyan en su estrategia de ayudar a la banca a librarse de multas y no devolver todo el dinero. | Imagen: flickr.com/photos/selenda (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la comisión de seguimiento sobre el real decreto-ley de las cláusulas suelo aprobada este viernes por el Consejo de Ministros no es más que otra pantomima del Gobierno y los partidos que lo apoyan en su estrategia de ayudar a l