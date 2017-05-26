Nuestras accionesLa norma no prevé multas

La comisión de seguimiento de la cláusula suelo, otra pantomima: 4 meses de retraso y con la banca dentro

FACUA no participará en el órgano aprobado en Consejo de Ministros. "No vamos a servir al Gobierno de convidado de piedra para ayudarle a lavar la cara a los bancos", advierte el portavoz de la asociación.

FACUA.org
España-26/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la comisión de seguimiento sobre el real decreto-ley de las cláusulas suelo aprobada este viernes por el Consejo de Ministros no es más que otra pantomima del Gobierno y los partidos que lo apoyan en su estrategia de ayudar a l

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