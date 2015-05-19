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La Comisión Europea autoriza la adquisición de Jazztel por parte de Orange

La compañía tendrá que compartir sus redes de acceso fijo a Internet con un nuevo operador para garantizar la competencia.

FACUA.org
España-19/05/2015
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La Comisión Europea ha autorizado la adquisición de Jazztel por parte de Orange, según ha anunciado en un comunicado de prensa. La autorización está supeditada al «pleno cumplimiento» de una serie de compromisos por parte de Orange para garantizar una com

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