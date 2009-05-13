La Comisión Europea impone a Intel una multa de 1.060 millones por abuso de posición de dominio
La empresa estadounidense pagó a fabricantes de ordenadores para que no utilizaran microprocesadores de AMD, su principal competidor.
FACUA.org
Europa-13/05/2009
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles al grupo informático estadounidense Intel, tras una investigación que ha durado casi diez años, una multa récord de 1.060 millones de euros. La mayor sanción de la historia en la UE está motivad