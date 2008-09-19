La Comisión Europea lanza una consulta pública para regular las nuevas redes de fibra óptica
Defiende un acceso a las redes "no discriminatorio" y obliga a los operadores dominantes a dar acceso a sus conductos.
FACUA.org
Europa-19/09/2008
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La Comisión Europea lanzó ayer una consulta pública para recabar la opinión de los Veintisiete, la industria y la sociedad civil acerca de cómo regular el acceso a la banda ancha a través de redes de fibra óptica y la infraestructura de redes &oacu