La Comisión Europea llevará a España ante la justicia por su mala gestión de las aguas residuales
Las regiones afectadas son zonas de más de 10.000 habitantes y la Comisión considera que las autoridades españolas trabajan muy lento para solucionar los problemas surgidos en este ámbito.
FACUA.org / Agencias
Europa-27/11/2014
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