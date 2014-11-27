Más noticiasEspaña fue advertida por primera vez en 2003

La Comisión Europea llevará a España ante la justicia por su mala gestión de las aguas residuales

Las regiones afectadas son zonas de más de 10.000 habitantes y la Comisión considera que las autoridades españolas trabajan muy lento para solucionar los problemas surgidos en este ámbito.

FACUA.org / Agencias
Europa-27/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales en tres de sus comunidades autónomas: Cataluña, Galicia y Andalucía. Bruselascalifica esta gesti

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos