La Comunidad de Madrid sanciona a Vodafone por una campaña denunciada por FACUA por publicidad engañosa
"Este verano con Vodafone en cada llamada paga sólo un 1 minuto. Habla 30". Pese a este reclamo, la promoción no se aplicaba en las llamadas a móviles de otras compañías y además concluyó mucho antes de finalizar el verano.
FACUA.org
España-25/04/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que la Comunidad de Madrid sancione a Vodafone por una campaña publicitaria del verano de 2004 en la que aseguraba engañosamente a los usuarios que podrían hablar hasta treinta minutos pagando sól