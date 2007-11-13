La Confederación Española de Comercio se muestra en contra de la libertad de establecimiento y horarios
Considera que la competitividad, producción e inflacción no se verán favorecidos.
FACUA.org
España-13/11/2007
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La Confederación Española de Comercio (CEC) se ha mostrado «totalmente en contra» de la petición de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) de abolir las restricciones actualmente en vigor sobre el libre establecimiento y horarios en los comercios, que tienen