La conservera Calvo pagará 9,7 millones a Hacienda por un fraude arancelario en importaciones de atún
El origen es una investigación de la Oficina Antifraude de la CE, que acusó a dos de sus barcos de haber importado productos que por su origen no se podían acoger a la rebaja arancelaria que declaraban.
FACUA.org
España-13/06/2019
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El Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso presentado por la empresa de conservas Calvo para evitar abonar 9,7 millones de euros a Hacienda tras un largo litigio con Aduanas. La conservera gallega con sede en Carballo tendrá que afrontar el pago de esta cantidad. Contra la