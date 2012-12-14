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La Cumbre Social convoca manifestaciones en toda España contra los recortes sociales

La plataforma ha convocado más de cincuenta concentraciones contra la no revalorización de las pensiones y la nueva Ley de tasas judiciales.

FACUA.org
Andalucía-14/12/2012
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Las organizaciones sociales miembro de la Cumbre Social, entre las que se encuentra FACUA-Consumidores en Acción, han convocado este lunes 17 de diciembre medio centenar de manifestaciones en toda España, en rechazo a la política de recorte del Gobierno y en defensa del Estad

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