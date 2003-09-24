La cuota de abono de Telefónica habrá subido en 2004 un 76% desde la liberalización del sector, casi cuatro veces el IPC
FACUA denuncia que el Gobierno obliga a los usuarios a financiar el servicio universal de telecomunicaciones, cuyo pago deberían compartir el antiguo monopolio y los operadores de acceso indirecto, que no invierten nada.
FACUA.org
España-24/09/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que con las nuevas tarifas que va a autorizar el Gobierno, la cuota de abono de Telefónica habrá subido en 2004 un 76,4% desde la liberalización de las telecomunicaciones, casi cuatro veces el IPC estimado