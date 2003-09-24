Nuestras acciones

La cuota de abono de Telefónica habrá subido en 2004 un 76% desde la liberalización del sector, casi cuatro veces el IPC

FACUA denuncia que el Gobierno obliga a los usuarios a financiar el servicio universal de telecomunicaciones, cuyo pago deberían compartir el antiguo monopolio y los operadores de acceso indirecto, que no invierten nada.

FACUA.org
España-24/09/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que con las nuevas tarifas que va a autorizar el Gobierno, la cuota de abono de Telefónica habrá subido en 2004 un 76,4% desde la liberalización de las telecomunicaciones, casi cuatro veces el IPC estimado

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos