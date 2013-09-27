La delegación territorial de FACUA en Extremadura avanza en su consolidación
La asociación ha logrado triplicar el número de nuevas afiliaciones de pleno derecho en la comunidad tras reforzar el grupo coordinador en la región.
FACUA.org
Extremadura-27/09/2013
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