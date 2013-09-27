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La delegación territorial de FACUA en Extremadura avanza en su consolidación

La asociación ha logrado triplicar el número de nuevas afiliaciones de pleno derecho en la comunidad tras reforzar el grupo coordinador en la región.

FACUA.org
Extremadura-27/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción celebra el importante avance alcanzado por el grupo coordinador de la delegación territorial de la asociación en Extremadura en su consolidación en la comunidad autónoma.

FACUA ha constatado cómo se han cumplido los com

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