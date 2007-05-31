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La DGT incorpora voluntarios discapacitados a los controles de alcoholemia para concienciar mejor

Se pone en marcha una nueva campaña especial para el control del consumo de alcohol al volante.

FACUA.org
España-31/05/2007
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Más de un centenar de voluntarios de la Asociación de Lesionados Medulares (Aspaym) estarán presentes en las dos próximas semanas en los controles de alcoholemia de la Guardia Civil de Tráfico para concienciar a los conductores de las secuelas de los accidentes

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