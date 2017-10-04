La Diputación de Sevilla 'olvida' una partida presupuestaria de 54.000 euros para defensa del consumidor
Las irregularidades en los presupuestos de Consumo se producen por tercer año consecutivo, sin que la corporación provincial haya desvelado a dónde va a parar el dinero.
FACUA.org
Sevilla-04/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La diputada responsable de Consumo, Rocío Sutil Domínguez, y el presidente de la Diputación, Rafael Rodríguez Villalobos.
FACUA Sevilla denuncia que el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación ha olvidado por segundo año una partida presupuestaria de 54.000 euros incluida en sus presupuestos para impulsar acciones en defensa de los consumidores en la provincia.
La aso