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La Diputación de Sevilla 'olvida' una partida presupuestaria de 54.000 euros para defensa del consumidor

Las irregularidades en los presupuestos de Consumo se producen por tercer año consecutivo, sin que la corporación provincial haya desvelado a dónde va a parar el dinero.

FACUA.org
Sevilla-04/10/2017
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FACUA Sevilla denuncia que el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación ha olvidado por segundo año una partida presupuestaria de 54.000 euros incluida en sus presupuestos para impulsar acciones en defensa de los consumidores en la provincia.

La aso

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