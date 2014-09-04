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La empresa de bicicletas Orbea llama a revisión el modelo Avant por un fallo en la horquilla delantera

La compañía pone a disposición de los propietarios de este modelo una web para comprobar si están afectados.

FACUA.org
Internacional-04/09/2014
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La empresa de bicicletas español Orbea ha llamado a revisión el modelo Avant en diferentes países en el que este ha sido vendido, dado que un fallo en la horquilla para disco puede hacer que esta se rompa y provocar caídas.

La compañía ha puesto a

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