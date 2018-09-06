Más noticias

La empresa de Gwyneth Paltrow tendrá que pagar 124.600 euros por publicidad engañosa de huevos vaginales

Goop Inc, la página de tendencias creada por la actriz, fue denunciada por atribuir propiedades beneficiosas para la salud a estos productos sin existir base científica para ello.

FACUA.org
Internacional-06/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Goop Inc, la página web de tendencias creada por la actriz Gwyneth Paltrow, ha acordado pagar 145.000 dólares (unos 124.600 euros) tras ser denunciada por publicidad engañosa en la venta de huevos vaginales. La empresa atribuía a estos productos propie

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos