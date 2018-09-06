La empresa de Gwyneth Paltrow tendrá que pagar 124.600 euros por publicidad engañosa de huevos vaginales
Goop Inc, la página de tendencias creada por la actriz, fue denunciada por atribuir propiedades beneficiosas para la salud a estos productos sin existir base científica para ello.
FACUA.org
Internacional-06/09/2018
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Goop Inc, la página web de tendencias creada por la actriz Gwyneth Paltrow, ha acordado pagar 145.000 dólares (unos 124.600 euros) tras ser denunciada por publicidad engañosa en la venta de huevos vaginales. La empresa atribuía a estos productos propie