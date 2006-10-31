La empresa de inversiones en bienes tangibles Arte y Naturaleza se declara insolvente escudándose en la crisis de los sellos
Ha presentado en Madrid un concurso voluntario por insolvencia al no poder hacer frente a las obligaciones con sus 15.000 clientes.
FACUA.org
España-31/10/2006
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La empresa de inversiones en bienes tangibles Arte y Naturaleza ha presentado en Madrid un concurso voluntario por insolvencia al no poder hacer frente a las obligaciones con sus 15.000 clientes debido, según esta compañía, al «gravísimo efecto producido» por la