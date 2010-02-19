La empresa que iba a asumir una de las clínicas Dental Line de Jerez decide finalmente no hacerlo
FACUA Cádiz continúa con las actuaciones en defensa de los afectados por el cierre de las clínicas dentales.
FACUA.org
Cádiz-19/02/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha informado que Begamuri, empresa que iba a hacerse cargo de la clínica que la firma Dental Line mantenía en la Plaza Madre de Dios de Jerez de la Frontera, finalmente, no va a asumir el traspaso de dicho n