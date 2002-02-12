La Escuela de Formación sobre Consumo de FACUA recorre 46 localidades sevillanas
FACUA Sevilla ha celebrado 107 conferencias durante el último año, con el euro y el suministro de agua como principales protagonistas.
FACUA.org
Sevilla-12/02/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha recorrido durante el último año 46 localidades de la provincia con su Escuela de Formación sobre Consumo. El euro y el suministro domiciliario de agua han sido los principales protagonistas de las 107 confere