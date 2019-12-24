Más noticias

La etiqueta Amazon's Choice recomienda productos falsos o no seguros, según una investigación del WSJ

El periódico detalla que el sello aparece en docenas de productos que han sido prohibidos, que no cumplen los estándares de seguridad o que presentan certificaciones falsas.

Europa Press
Internacional-24/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El gigante del comercio electrónico Amazon aplica su etiqueta Amazon’s Choice a algunos productos que no son seguros, están mal etiquetados o incumplen sus propias políticas, según desprende una investigación elaborada por el diario Wall Street Journal

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos