La etiqueta Amazon's Choice recomienda productos falsos o no seguros, según una investigación del WSJ
El periódico detalla que el sello aparece en docenas de productos que han sido prohibidos, que no cumplen los estándares de seguridad o que presentan certificaciones falsas.
Europa Press
Internacional-24/12/2019
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Imagen: Europa Press.
El gigante del comercio electrónico Amazon aplica su etiqueta Amazon’s Choice a algunos productos que no son seguros, están mal etiquetados o incumplen sus propias políticas, según desprende una investigación elaborada por el diario Wall Street Journal