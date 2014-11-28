La Eurocámara pide trocear Google para acabar con abusos de posición dominante
La resolución no tiene carácter vinculante, ya que la Comisión es la única institución europea para adoptar decisiones en materia de competencia.
Europa Press
Europa-28/11/2014
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El pleno de la Eurocámara ha aprobado por 384 votos a favor (174 en contra y 56 abstenciones) una resolución que pide trocear Google y otras compañías de Internet y separar en diferentes empresas los motores de búsqueda y otros servicios comerciales para acabar