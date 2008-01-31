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La Eurocámara pide un calendario para la retirada de los productos que consumen más energía

Aprueba un informe que respalda el plan de acción para la eficiencia energética propuesto por la Comisión.

FACUA.org
Europa-31/01/2008
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El Parlamento Europeo aprobó hoy un informe que respalda el plan de acción para la eficiencia energética propuesto por la Comisión. Los diputados piden que se fije una fecha para retirar del mercado los productos menos eficientes y establecer requisitos mínimos

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