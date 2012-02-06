La Eurocámara tumba los cambios en etiquetado de alimentos que impulsó Bruselas para evitar engaños en la información
Considera problemático que se pueda anunciar que un producto tiene un tanto por ciento menos de un ingrediente sin indicar el valor total, que aún podría ser elevado.
FACUA.org
Europa-06/02/2012
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El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado este jueves unos cambios promovidos por Bruselas en el etiquetado de alimentos porque considera que podrían servir para introducir información nutricional «equívoca y engañosa» para el consumidor.
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