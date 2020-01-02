La factura de la luz del usuario medio se situó en 2019 en 854 euros, un 61,3% más cara que hace 15 años
FACUA considera positivas algunas de las medidas anunciadas por el futuro Gobierno pero las ve insuficientes. Critica la incertidumbre que supone un modelo donde las tarifas varían cada día y pide bajar el IVA.
FACUA.org
España-02/01/2020
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853,80 euros. Ese ha sido el importe de la factura eléctrica para el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) durante 2019, un 61,3% por encima del recibo de hace quince años, que fue de 529,32 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores