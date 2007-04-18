La farmacéutica Laboratorios Suizos, sancionada en El Salvador por vender un fármaco irregularmente
Tras las denuncias del Centro para la Defensa del Consumidor y la Red Acción para la Salud en El Salvador.
FACUA.org
América-18/04/2007
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El Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador ha sancionado a la compañía farmacéutica Laboratorios Suizos por infringir el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de la Industria Farmacéutica.
La aplicación de esta sanció