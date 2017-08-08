La Fiscalía de Múnich abre un procedimiento contra Audi por el 'dieselgate'
La Fiscalía bávara podría imponer una sanción de hasta diez millones de euros a la marca de los cuatros aros, perteneciente al grupo Volskwagen, por usar un software que alteraba las emisiones.
Europa Press
Internacional-08/08/2017
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La Ficalía de Múnich ha anunciado este lunes que ha abierto un procedimiento de imposición de sanciones económicas contra la firma automovilística Audi por el caso del software que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógen