La Fiscalía defiende que Banco Popular mintió a sus pequeños inversores
El ministerio público entiende que la entidad bancaria emitió datos que "no se correspondían con el estado real" de su salud financiera, por lo que miles de pequeños ahorradores han perdido su dinero invertido.
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España-22/11/2017
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Hay casi 300.000 ahorradores afectados. | Imagen: Europa Press
Banco Popular engañó a los pequeños inversores en la ampliación de capital de 2016, según la Fiscalía. En esa operación, la entidad financiera captó 2.005 millones de euros diez meses antes de reconocer un desfase de 700 millones y apenas un