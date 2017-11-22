Más noticiasTras la ampliación de capital de 2016

La Fiscalía defiende que Banco Popular mintió a sus pequeños inversores

El ministerio público entiende que la entidad bancaria emitió datos que "no se correspondían con el estado real" de su salud financiera, por lo que miles de pequeños ahorradores han perdido su dinero invertido.

FACUA.org
España-22/11/2017
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Banco Popular engañó a los pequeños inversores en la ampliación de capital de 2016, según la Fiscalía. En esa operación, la entidad financiera captó 2.005 millones de euros diez meses antes de reconocer un desfase de 700 millones y apenas un

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