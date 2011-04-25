La Fiscalía potenciará la atención y protección a usuarios y consumidores
Se creará una nueva especialización dentro de la sección civil relacionada con la protección de víctimas y se establecerán reuniones periódicas con responsables de asociaciones relacionadas con esta materia.
FACUA.org
España-25/04/2011
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La Fiscalía potenciará la sección civil creando una nueva especialización dentro de esta área, dedicada especialmente a la atención de las quejas y los problemas jurídicos de los consumidores y usuarios, según ha informado el fiscal jefe de