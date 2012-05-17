Más noticias

La Fiscalía valenciana abre una investigación penal por un "curso de prostitución profesional"

Investigará, a petición de la Generalitat, si es "constitutivo de delito", ya que la empresa "garantiza" el empleo al terminar la formación.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Fiscalía ha ordenado la apertura de diligencias de investigación penal por un posible delito relativo a la prostitución y contra el patrimonio, tras la denuncia presentada por el Gobierno valenciano de un curso para trabajar en la «prostitución profesional»

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos