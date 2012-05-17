La Fiscalía valenciana abre una investigación penal por un "curso de prostitución profesional"
Investigará, a petición de la Generalitat, si es "constitutivo de delito", ya que la empresa "garantiza" el empleo al terminar la formación.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Fiscalía ha ordenado la apertura de diligencias de investigación penal por un posible delito relativo a la prostitución y contra el patrimonio, tras la denuncia presentada por el Gobierno valenciano de un curso para trabajar en la «prostitución profesional»