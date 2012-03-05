La Fundación FACUA aprueba las cuentas anuales y la memoria de actividades de 2011
El Patronato ha celebrado la reunión ordinaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012.
FACUA.org
España-05/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Patronato de la Fundación FACUA ha aprobado las cuentas anuales y la memoria de actividades del ejercicio 2011.
La votación ha tenido lugar en la reunión ordinaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012, celebrada el jueves 1 de marzo. Al pleno del P