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La Fundación FACUA aprueba las cuentas anuales y la memoria de actividades de 2011

El Patronato ha celebrado la reunión ordinaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012.

FACUA.org
España-05/03/2012
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El Patronato de la Fundación FACUA ha aprobado las cuentas anuales y la memoria de actividades del ejercicio 2011.

La votación ha tenido lugar en la reunión ordinaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012, celebrada el jueves 1 de marzo. Al pleno del P

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