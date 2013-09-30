Fundación FACUA

La Fundación FACUA asiste a la asamblea general de la Asociación de Fundaciones Andaluzas

Durante el evento se proyectó un vídeo conmemorativo del décimo aniversario de la AFA y se procedió a la entrega de los Premios AFA 2013.

FACUA.org
Andalucía-30/09/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible asistió el viernes 27 de septiembre a la asamblea general de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), de la cual es miembro.

En representación de la Fundación FACUA a

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