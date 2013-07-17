La Fundación FACUA clausura con éxito en Tánger su primera incursión en el mundo universitario
El seminario 'El movimiento de usuarios y consumidores en países emergentes a la luz de las experiencias de países en crisis' se ha celebrado del 8 al 12 de julio en la ciudad marroquí.
FACUA.org
África-17/07/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha clausurado este viernes 12 de julio en Tánger (Marruecos) el seminario El movimiento de usuarios y consumidores en países emergentes a la luz de las experiencias de países en cri