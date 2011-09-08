Fundación FACUA

La Fundación FACUA colabora con un programa de eliminación de salideros de agua en La Habana

La Fundación ejecuta en la actualidad junto a FACUA, FANJ y Aguas de La Habana un programa para eliminar salideros en el sistema de suministro de agua del municipio cubano de Cerro, en Ciudad de La Habana.

FACUA.org
Internacional-08/09/2011
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La Fundación FACUA para la cooperación y el consumo sostenible, junto a FACUA, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) y la empresa Aguas de La Habana, se encuentran en este momento en pleno desarrollo de un programa de eli

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