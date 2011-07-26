La Fundación FACUA desarrolla actividades para el fomento de hábitos de vida saludable
Las actuaciones se enmarcan en el ámbito del convenio firmado con la Fundación Cajasol.
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Andalucía-26/07/2011
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La Fundación FACUA se encuentra en pleno desarrollo de sus actividades informativas y formativas para el fomento de hábitos de vida saludable. Entre las actuaciones resaltan la reciente publicación y distribución de cuatro folletos divulgativos y la próxima real