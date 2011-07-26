Fundación FACUA

La Fundación FACUA desarrolla actividades para el fomento de hábitos de vida saludable

Las actuaciones se enmarcan en el ámbito del convenio firmado con la Fundación Cajasol.

FACUA.org
Andalucía-26/07/2011
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La Fundación FACUA se encuentra en pleno desarrollo de sus actividades informativas y formativas para el fomento de hábitos de vida saludable. Entre las actuaciones resaltan la reciente publicación y distribución de cuatro folletos divulgativos y la próxima real

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