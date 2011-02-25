Fundación FACUA

La Fundación FACUA firma un convenio con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre de Cuba

La Fundación FACUA gestionará en España la búsqueda de ayudas para el desarrollo de programas de cooperación a ejecutar por la FANJ en Cuba.

FACUA.org
Internacional-25/02/2011
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La Fundación FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) de Cuba.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación FACUA, Francisco Sánch

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