La Fundación FACUA formará sobre consumo en los cursos de verano de la Olavide en Carmona
Bajo el título "La protección de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal", esta formación especializada está dirigida principalmente al nuevo personal público que comience a asumir responsabilidades sobre consumo tras las elecciones municipales de mayo.
FACUA.org
España-30/04/2015
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ofrece uno de los cursos de la 13ª edición de cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla), previsto para los días 20 y 21 de julio.
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