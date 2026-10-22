La Fundación FACUA imparte una conferencia sobre el uso de la IA en el consumo en el XII Taller Internacional de la Universidad de La Habana
Miguel Ángel Serrano abordó los retos que plantean el comercio electrónico y la inteligencia artificial para la protección de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Internacional-22/10/2026
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha participado este 21 de octubre en el XII Taller Internacional de Administración Pública «Inteligencia Artificial y Administración Pública: Innovación, ética, gobernanza en la era digita