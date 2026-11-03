El X Foro Virtual de Debate de la Fundación FACUA y la FCCR reúne a 50 representantes de organizaciones latinoamericanas y europeas
La actividad abordó la presencia de la IA en el consumo y contó con Jordi Castilla y Stefan Larenas como ponentes.
FACUA.org
Internacional-03/11/2026
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR) celebraron el pasado 29 de octubre su X Foro Virtual Consumidores por la Justicia y la Sostenibilidad «IA en consumo: Cuando los