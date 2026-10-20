FACUA Extremadura muestra su respaldo a CCOO Extremadura de cara a la huelga general del 11 de noviembre
La asociación defiende la postura del sindicato en favor de los derechos de los trabajadores y unas condiciones de vida que permitan a la ciudadanía llegar a fin de mes.
FACUA.org
Extremadura-20/10/2026
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FACUA Extremadura ha mostrado su respaldo a CCOO Extremadura de cara a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, una jornada de movilización en defensa de los derechos de los trabajadores y consumidores frente a las políticas y prácticas que contribu