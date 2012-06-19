La Fundación FACUA inicia una ronda de contactos con universidades andaluzas para buscar vías de colaboración
En la segunda reunión ordinaria de su Patronato en 2012, se ha evaluado también el grado de cumplimiento del programa de actividades para este año.
FACUA.org
España-19/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Patronato de la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el desarrollo sostenible ha celebrado la segunda reunión ordinaria de este año para evaluar el grado de cumplimiento del programa de actividades de 2012 y valorar posibles iniciativas.
Entre